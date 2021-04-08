"Мишустинский" маневр активно трактуется СМИ, но так и не понят автолюбителями

Фото: предоставлено пресс-службой ТОПСТО

Многие решили, что «реформа отменена», техосмотры перенесены и на станции автовладельцам спешить не надо.

Мы обратились к федеральному оператору техосмотра, чтобы уточнить, как обстоят дела и действительно ли реформа состоялась. Говоря обывательским языком, может ли быть отменен закон по техосмотрам? Ситуацию комментирует генеральный директор федеральной сети ТОПСТО Геннадий Безносов:

- Закон конечно может быть отменен, только у Правительства РФ нет таких компетенций. Основные новации реформы вводились Федеральным законом, поэтому отменены они могут быть только новым Федеральным законом при условии, если за него проголосует большинство парламентариев и он будет подписан Президентом РФ. Пока перспектива такого поворота событий весьма сомнительна.

- Что вводилось этим новым ФЗ?

- Если говорить о нововведениях, касающихся не операторов техосмотра, а непосредственно автолюбителей, обращающихся к нам за оказанием услуг, то можно выделить следующие:

Во-первых, перевод диагностических карт в электронную форму. Сегодня диагностическая карта – это электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, в котором содержатся сведения о техническом состоянии автомобиля и заключение технического эксперта о возможности или невозможности его эксплуатации. При этом автолюбитель по запросу может получить диагностическую карту на бумаге в привычном виде. Бумажный экземпляр распечатывается техническим экспертом, на оборотной стороне ставится его подпись и печать оператора технического осмотра.

Далее, фотофиксация. ЕАИСТО хранит две фотографии каждого автомобиля, посетившего станцию технического осмотра. На фото помимо передней и задней частей автомобиля в соответствии с утвержденными требованиями содержатся координаты станции, а также дата и время проведения техосмотра. Некорректно сделанное фото может повлечь аннулирование диагностической карты сотрудниками ГИБДД с одновременным возбуждением административного материала в отношении оператора технического осмотра, передавшего такие сведения в ЕАИСТО.

Третье: пропускная способность. До 1 марта 2021 года каждый оператор мог принять в день не более 65 автомобилей на технический осмотр. Теперь нет фиксированного лимита по выдаче диагностических карт, а максимальное количество техосмотров, которые может провести станция, определяется исходя из состояния ее материально-технической базы, режима работы и количества технических экспертов, одновременно осуществляющих техническое диагностирование.

В-четвертых, передвижная диагностическая линия. Особенно актуальны передвижные линии для местностей, в которых нет стационарных станций технического осмотра. Это означает, что автолюбителям не нужно ехать в областной центр за сотни километров, они могут пройти техосмотр в своем муниципальном образовании в соответствии с графиком работы оператора технического осмотра. При этом передвижная линия должна обеспечивать выполнение в полном объеме процедуры технического осмотра вне пункта технического осмотра.

Если подытожить, то с 01.03.21 ни один нормативно-правовой акт отменен не был. Федеральный закон и все опубликованные подзаконные акты вступили в силу.

Вместе с тем, реформа затронула и самих операторов техосмотра, в частности ужесточились требования к материально-технической базе, изменились правила аккредитации операторов техосмотра и контроля за ними, выросла плата за получение аттестата, технический эксперт теперь не может быть совместителем, а индивидуальный предприниматель, являясь оператором техосмотра, напротив, получил право проводить техническое диагностирование автомобиля при условии соответствия квалификационным требованиям, появились новые санкции за совершение правонарушений в сфере технического осмотра.

- Кому на техосмотр ехать надо?

- Во-первых, автолюбителям, транспортным средствам которых с года выпуска исполнилось более 4 лет (2017 год выпуска и ранее). При этом важно помнить, что даже если автомобиль был выпущен в декабре 2017 года, то год выпуска в соответствии с действующим законодательством засчитывается за полный календарный год.

Во-вторых, если срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года, то автолюбителю также придется представить свое транспортное средство на технический осмотр.

В-третьих, если диагностическая карта была утрачена и отсутствует возможность получить ее дубликат по какой-либо причине, например, неверно был указан VIN транспортного средства.

При этом диагностическая карта не привязана к владельцу автомобиля, а это значит, что при покупке подержанного автомобиля на вторичном рынке повторно проходить технический осмотр нет необходимости, если диагностическая карта еще действует.