Городские власти Нижнего Тагила готовятся к сезонным паводкам

Толщина льда стремительно уменьшается и не превышает 45-60 сантиметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле глава города провел совещание, на котором обсуждалось, как город готовится к весенним паводкам. По словам директора единой дежурно-диспетчерской службы, половодье разделилось на две части. Резкое потепление ожидается с 10 по 15 апреля, ожидается, что вода придет из лесов и местного рельефа. В настоящее время в Леневском водохранилище свободный объем составляет порядка 77 миллионов кубических метров.

- Это, по словам специалистов, позволит принять первую воду без вывода ее в реку Тагил, и, следовательно, не увеличивать сброс из Нижнетагильского пруда, - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также спасатели предупредили о еще одной традиционной проблеме, которая связана с весенним половодьем. Толщина льда стремительно уменьшается и не превышает 45-60 сантиметров, однако на водоемах остается много любителей сезонной рыбалки. Чтобы предотвратить несчастные случаи, в городе создадут оперативную группу.