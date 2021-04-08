Более 500 екатеринбуржцев сделали прививку от коронавируса в ТРЦ «МЕГА»

Вакцинация от COVID-19 в ТРЦ «МЕГА» пройдет также в ближайший понедельник, 12 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском торговом центре «МЕГА» в мобильном пункте, который развернули медики городской больницы № 2, более 500 жителей привились первым компонентом отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Свою работу специалисты начали в 10 утра, однако горожане приходили заранее, чтобы занять очередь, некоторые приходили на вакцинацию целыми семьями.

- Организаторы прививочного пункта успешно справились с большим потоком желающих вакцинироваться. Каждый пришедший сначала заполнил необходимую анкету, затем отправился на осмотр к терапевту, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Примечательно, что вакцинация от COVID-19 в ТРЦ «МЕГА» пройдет также в ближайший понедельник, 12 апреля, с 10:00 до 17:00. Также здесь можно будет поставить и второй компонент вакцины, традиционно это делается через три недели после первой прививки. При себе необходимо иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат. Предварительная запись не требуется.