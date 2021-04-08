Говорил, что просто перевозит груз: на Урале задержали водителя с тонной контрафактного алкоголя

На бутылках не было акцизных марок и информации о дате разлива Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Новая Ляля Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в незаконном обороте алкоголя без маркировки. Накануне инспекторы ДПС на трассе «Екатеринбург-Серов» остановили для проверки документов водителя грузовой «Газели». Тут же выяснилось, что по базе транспортное средство уже сняли регистрационного учета, а номера находятся в розыске.

- При досмотре малотоннажного грузовика было установлено, что в нем находится немаркированная алкогольная продукция в количестве 1230 литров, расфасованная в 0,5 литровые бутылки с этикетками трех видов водки, - сообщили в ГУ МВД Росси по Свердловской области.

На бутылках не было акцизных марок и информации о дате разлива. Полицейским мужчина пытался объяснить, занимается обычными грузоперевозками и не имеет прямого отношения к содержимому машины. Сейчас мужчине грозит штраф до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет.