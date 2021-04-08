В Екатеринбурге неизвестные украли несколько табличек «Последнего адреса»

Таблички, размещенные в зоне видимости видеокамер, остались нетронуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестные украли таблички «Последнего адреса», об этом координатору проекта Елене Шукаевой сообщил режиссер Владислав Тарик, который проживает в одном из домов на улице 8 марта. По его словам, пропали указатели с именем Гайлита, которые расположены на колонне дома № 2, также сняли пять адресников с дома № 7.

- Таблички, размещенные в зоне видимости видеокамер, остались нетронуты. Поэтому мы теперь планируем обеспечить видеонаблюдением все объекты «Последнего адреса» в Екатеринбурге, их немного, и часть уже обеспечена, - сообщает координатор проекта.

Чтобы установить камеры видеонаблюдения, понадобится новый сбор денег. Организаторы надеются на помощь неравнодушных людей. Также активисты намереваются подать заявление в полицию. Напомним, накануне во время акции «Последний адрес» задержали Анну Пастухову.