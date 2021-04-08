В отдаленных районах Свердловской области началась перепись населения

Старт акции дали в поселке Островное Березовского городского округа Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В отдаленных районах Свердловской области началась всероссийская перепись населения. Уральский регион является одним из первых, где работу волонтеров на труднодоступных территориях проводят уже в апреле. Старт акции дали в поселке Островное Березовского городского округа, в который сложно попасть даже на транспорте. В этом населенном пункте трудится единственный переписчик.

- Поселок станет пилотным, где будет опробована и отработана работа переписчиков на планшетах в отдаленных территориях. Данные будут передаваться на съемных носителях, если не будет связи, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

Примечательно, что таких населенных пунктов в нашем регионе порядка 65, они находятся в Березовском, Верхнесалдинском, Гаринском и других районах. Перепись в них будет проходить до и даже после основного этапа, поскольку все будет зависеть от транспортной доступности.