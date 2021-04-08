В Асбесте бывшего директора школы осудили за растрату 3.5 миллиона рублей

Женщина возглавляла учебное заведение с 2012 по 2019 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте бывшего директора школы признали виновной в мошенничестве и растрате. Следователи установили, что женщина возглавляла учебное заведение с 2012 по 2019 год, за это время она ежемесячно подписывала табели учеба рабочего времени, издавала указы о стимулирующих выплатах на несуществующих сотрудников учреждения. Полученные деньги она присваивала себе и тратила на личные нужды.

- Также в 2018-2019 годах подсудимая совершила растрату вверенных ей финансов, приобретя оборудование, предназначенное для изготовления кислородных коктейлей, что не соответствовало целям образовательного учреждения, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Прибыль с продажи коктейлей предприимчивый директор также забрал себе. В общей сложности ущерб от ее действий составил больше 3,5 миллиона рублей. По решению суда, следующие 4,5 года горе-руководитель проведет в колонии общего режима.