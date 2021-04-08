Приставы арестовали машину екатеринбуржца, задолжавшего больше 100 тысяч рублей по налогам

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге проходит рейд сотрудников ГИБДД и приставов. Сотрудники двух ведомств останавливают автомобили и проверяют водителей на наличие задолженностей по налогам, алиментам, штрафам и так далее. Так, во время очередного совместного рейдового мероприятия, на улице Малышева и Мамина-Сибиряка, инспекторы остановили Toyota Corolla, водитель которого оказался злостным неплательщиком.

- Как оказалось, гражданин имеет задолженность по налогам на сумму свыше ста тысяч рублей. Решением должностного лица на иномарку наложен запрет регистрационных действий, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Всего за время рейда проверили больше 150 водителей. Семи из них из-за долгов выдано требование для явки к судебным приставам.

В Госавтоинспекции напоминают, что узнать информацию об имеющихся неоплаченных штрафах за нарушения ПДД и оплатить их можно на официальном сайте Госавтоинспекции и в личном кабинете на Госуслугах. Причем при оплате штрафа в течение 20 дней действует скидка 50%.