В пожаре в Нижнем Тагиле пострадал мужчина

Мужчина не потушил сигарету и едва не лишился жизни. Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО

В Нижнем Тагиле в половине восьмого утра 7 апреля произошел пожар в двухэтажном доме №31 по улице Тимирязева, где загорелась квартира на первом этаже.

Дым заметила проходившая мимо женщина, которая стала звать на помощь и призывать местных жителей к эвакуации.

В результате возгорания пострадал 50-летний мужчина, которые получил ожоги 2 и 3 степени и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Оказалось, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении того самого мужчины, который попал в больницу. Дознаватели МЧС проводят проверку.