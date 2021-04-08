На Урале за взятку будут судить бывшего начальника одного из подразделений ИК-53

Какое наказание понесет обвиняемый экс-сотрудник колонии решит суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале перед судом предстанет бывший начальник одного из подразделений исправительной колонии № 53. 37-летнего сотрудника ГУФСИН обвиняют в мелком взяточничестве. По данным следствия, осенью 2020 года обвиняемый, получив пять тысяч рублей от заключенного, принес для него на территорию колонию запрещенные продукты. Деньги были перечислены родственниками осужденного на банковскую карту знакомого обвиняемого.

- Противоправные действия обвиняемого были выявлены сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУФСИН во взаимодействии с оперативниками управления ФСБ РФ по Свердловской области, - рассказали в СК по Свердловской области.

Следователи собрали доказательства вины экс-сотрудника колонии и направили уголовное дело доля рассмотрения в суд.