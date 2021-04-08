ЕВРАЗ НТМК увеличил объем отгрузки строительной балки

Фото: ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК нарастил объемы отгрузки балки после запуска в работу хаба на территории предприятия. Ежемесячно с нового склада потребителям отправляется от 5 до 8 тыс. тонн двутавров.

Склад запущен в работу в сентябре 2020 года. Система информационного сопровождения позволяет в кратчайшие сроки формировать и отправлять покупателю партию нужного сортамента. Если раньше в ЦПШБ грузили металлом 160-170 автомобилей в месяц, то сейчас – до 450 машин. Всего в 2020 году со склада отгрузили 21 тыс. тонн металлопроката.

Также сократилось время доставки металла потребителям: например, балка теперь доставляется до отдаленных городов в течение трех-пяти дней вместо прежних 30 дней. На складе находится около 20 тысяч тонн строительного металлопроката различного сортамента, поэтому он отгружается клиентам в течение нескольких дней. Это дает дополнительные конкурентные преимущества комбинату и удобно для покупателей.

- Процесс отгрузки балки со склада будет совершенствоваться и автоматизироваться в дальнейшем. Совместно со службой IT мы планируем повысить уровень автоматизации и внедрить современные сервисные решения. Уже сейчас обсуждается проект «Склад 2.0». Это позволит сделать работу более удобной как для работников склада, так и для сотрудников Торговой компании, служб сбыта ЕВРАЗа, - отметил директор по сбыту дивизиона «Урал» Валерий Смирнов.

- Введение инновационной системы значительно упростило процесс отгрузки и для рабочих, и для покупателей, – говорит директор по информационным технологиям дивизиона «Урал» Андрей Савин. – Каждая балка на складе промаркирована и внесена в общий реестр-каталог. Штрих-коды считываются с помощью специального мобильного терминала. После этого на экране компьютера можно посмотреть, где какой металл находится: тоннаж, профиль, дата изготовления. Склад отображается на экране в виде 2D модели.

ЕВРАЗ НТМК выпускает более 300 видов двутавровых балок. Они отличаются высокой прочностью, поэтому могут применяться для возведения небоскребов, мостов, спортивных комплексов, например, объектов Универсиады, которую Свердловская область примет в 2023 году. ЕВРАЗ НТМК произвел уже более 1800 тонн двутавровой балки для строительства Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге.