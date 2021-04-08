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Происшествия8 апреля 2021 12:54

В Екатеринбурге врач одной из городских больниц перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Женщина копила деньги на покупку квартиры для сына
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Женщина перевела все свои сбережения на «безопасные» счета, названные мошенниками

Женщина перевела все свои сбережения на «безопасные» счета, названные мошенниками

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге врач одной из городских больниц перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей. 47-летняя женщина поверила неизвестным, позвонившим с абонентского номера, начинающегося на «499» и сама назвали все имеющиеся у нее счета, последние цифры карты и банк.

Злоумышленники действовали по уже стандартной схеме, представившись сначала сотрудниками службы безопасности банка, а затем силовиками. Они уверяли, ее деньгами могут завладеть мошенники. Правда в этот раз им не пришлось никого убеждать взять кредит, у женщины и так имелась крупная сумма денег, которую она накопила, чтобы купить квартиру сыну.

- У потерпевшей возникли сомнения, что с ней общаются настоящие сотрудники банка. В ответ звонивший сообщил женщине, что с ней свяжется представитель одного из силовых ведомств. Через некоторое время женщине позвонил лжесиловик и «подтвердил», что в отношении екатеринбурженки совершены мошеннические действия. При этом мужчина заверил потерпевшую, что в целях безопасности будет отслеживать все операции по ее счету. Затем с потерпевшей вновь связался «банковский специалист». Звонивший потребовал от женщины срочно снять все деньги и перевести на «безопасные» счета, которые ей укажут, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В итоге женщина поддалась на уговоры, сняла все деньги и перевела их на указанные мошенниками счета. После того, как разговор был прерван, женщина поняла, что стала жертвой телефонных аферистов.

Полиция Екатеринбурга в очередной раз напоминает, что при попытке незнакомцев под видом сотрудников службы безопасности банка или правоохранительных органов заставить вас сделать перевод или сообщить данные банковской карты необходимо положить трубку и перезвонить в службу поддержки клиентов своего банка по телефону, указанному на официальном сайте или на обратной стороне банковской карты.

Криминал