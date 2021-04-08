Мэр Екатеринбурга назвал новый срок запуска трамвайной ветки в Верхнюю Пышму

Глава Екатеринбурга: с трамваями и троллейбусами в городе пока все плачевно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько раз переносились сроки запуска трамвайной ветки, которая свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму. По последним данным, ее должны были запустить до конца 2020 года, однако этого не произошло.

Свой ответ на вопрос: когда запустят трамвайную ветку из Екатеринбурга и Верхнюю Пышму дал новый мэр уральской столицы Алексей Орлов.

- К концу 2021 года трамваи «Екатеринбург – Верхняя Пышма», думаю, заработают, - сказал глава столицы Среднего Урала.

Отвечая на вопрос про городской транспорт, Орлов подчеркнул, что в городе вполне нормальная ситуация с автобусами (в этом году закупят еще 60 единиц), однако с троллейбусами и трамваями дела обстоят куда хуже.

- Средний возраст троллейбуса составляет 23-25 лет. Надеюсь, что в ближайшей перспективе выйдем на финансовую экономическую модель, чтобы обновить трамвайный и троллейбусный парк, - резюмировал мэр Екатеринбурга.

Прямая онлайн-трансляция пресс-конференции главы Екатеринбурга – по ссылке.