«Снег шел в минусовые температуры»: мэр Екатеринбурга назвал причины плохой уборки улиц зимой

Алексей Орлов признал ошибки, над которыми сейчас ведется работа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга во время отчетной пресс-конференции назвал причины плохой уборки улиц от снега этой зимой. Алексей Орлов не стал оправдываться за ужасное состояние улиц в зимние месяцы, признав, что этот вопрос оказался одним из самых острых по нескольким причинам.

- Оправдываться не буду, зима была даже для Урала нехарактерной по осадкам. Очень снежная. Снег шел в минусовые температуры. Это затрудняло применение противогололедных материалов, - рассказывает Алексей Орлов. – Работу над ошибками проводим.

По словам главы Екатеринбурга, зимой город убирают 400 единиц техники, более 70% которой изношено, поэтому толку от нее немного. Орлов заявил, что губернатора согласовал выделение дополнительных денег на приобретение 100 единиц дорожной техники.

- Сейчас прорабатываем вопросы с лизинговой компанией, к лету парк существенно обновим, - заключил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Прямая онлайн-трансляция пресс-конференции главы Екатеринбурга – по ссылке.