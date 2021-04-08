«Упал в снег и замерз»: в Нижнем Тагиле нашли мертвым мужчину, пропавшего после смерти супруги

Фото: Поисковый отряд Феникс

В Нижнем Тагиле нашли мертвым 70-летнего Василия Столбова, пропавшего два месяца назад после смерти жены. Третьего февраля он узнал по телефону от пасынка, что его супруга скончалась. После этого пенсионер вышел из дома и перестал выходить на связь с родственниками. Мужчину искали волонтеры и сотрудники полиции.

Информацию о том, что пенсионера нашли мертвым, подтвердили в полиции. Его тело обнаружили рабочие вблизи пилорамы на улице Индустриальная, 96.

- Сотрудники отдела полиции выезжали и опознали ранее заявленного в розыск Василия Столбова. По всей видимости, будучи в нетрезвом состоянии, а это подтверждали соседи, мужчина был очень расстроен потерей супруги, он упал в снег и замерз, - рассказали в пресс-группе МВД «Нижнетагильское».

Лесопилка, на которой нашли тело пенсионера, была раньше его местом работы. Когда он пришел сюда сейчас выясняют полицейские. Ранее они проверяли эту территорию, но пропавшего мужчины здесь не было.