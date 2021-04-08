На юбилей Екатеринбургу подарят обелиски на 1,7 миллиона рублей

В Историческом сквере появятся бюсты императорских особ Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 300-летнему юбилею Екатеринбурга в центре уральской столицы появятся несколько гранитных обелисков, конкурс на разработку проектной документации которых объявила мэрия города.

Рядом с домом №6 по проспекту Ленина появится несколько гранитных обелисков под общим названием «Московская застава», в Историческом сквере будет воссоздана парная композиция бюстов Петра I и Екатерины I. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В документах указано, что после установки монументов подрядчик должен полностью благоустроить прилегающую территорию. На создание документации из городского бюджета чиновники готовы выделить 1,7 миллиона рублей. Проект нужно сдать до 1 ноября 2021 года.