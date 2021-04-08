В Академическом возле дома нашли тело мужчины

Фото: instagram.com/akadem_raion

Возле дома на Шаманова,12 в Академическом районе Екатеринбурга нашли тело мужчины. Информацию об этом подтвердили в следственном комитете. Следователи не исключают, что екатеринбуржец мог погибнуть в результате несчастного случая.

- Я вызвала все службы и мужчина прохожий тоже звонил, ждали долго, - рассказала подписчица на странице района в Instagram. - Окно на балконе было нараспашку.

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно известно, что его смерть не носит криминальный характер.

- Следственным отделением по Ленинскому району Екатеринбурга проводится проверка, осматривается место происшествия, опрашиваются очевидцы, - рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.