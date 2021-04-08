Холдинг «РЖД» возвращает сезонные летние поезда дальнего следования на фоне растущего спроса

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Холдинг «РЖД» отмечает растущий спрос на поездки в поездах дальнего следования во втором квартале 2021 года. Так, за последнюю неделю на всю глубину продажи ежедневно реализуется в среднем свыше 220 тысяч проездных документов, это примерно на 29% превышает показатели февраля и примерно в 4 раза больше, чем в марте прошлого года. Такая динамика связана со стабилизацией эпидемиологической обстановки в стране и с постепенным снятием санитарных ограничений.

Для удовлетворения растущего спроса на железнодорожные билеты холдинг «РЖД» ведет работу по возвращению в график движения сезонных поездов, курсирующих, в том числе, в направлении курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья из различных регионов России. Так, к 1 мая по сети железных дорог будет курсировать 318 пар поездов, а к 1 августа их количество планируется увеличить до 380 пар.

Всего в летний период в график вернутся порядка 80 сезонных летних поездов. Это маршруты, которые регулярно назначались в предыдущие годы, а также новые поезда, которые появятся в графике по просьбам самих пассажиров, в частности, № 99/100 Нижний Новгород – Кисловодск, № 831/832 Владикавказ – Туапсе, двухэтажный поезд № 277/278 Санкт-Петербург – Анапа и т.д.

На Свердловской железной дороге будут назначены поезда, которые традиционно в летний сезон курсируют в сообщении с городами Черноморского побережья. Скорый поезд №290/289 Екатеринбург – Анапа назначен в период с 26 мая по 24 сентября, скорый поезд №233/234 Екатеринбург – Имеретинский Курорт – с 29 мая по 23 сентября, поезд №522/521 Приобье – Новороссийск – с 31 мая по 16 сентября.

В летний период перевозки в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский Курорт и в обратном направлении будут организованы также из Москвы, Казани, Мурманска, Кирова, Чебоксар, Череповца, Архангельска, Самары, Томска, Читы, Новокузнецка и других городов.

Кроме того, продолжается работа по расширению географии экскурсионных поездок и ретротуров на поездах и созданию круизных железнодорожных туров в формате «поезд-отель». Данные продукты становятся все более популярными и отвечают высоким требованиям туристов, предъявляемым к транспортной логистике и туристическим программам. Они прорабатываются и назначаются по самым востребованным у туристов направлениям, в том числе в зависимости от сезона, например, в города Русского Севера и Золотого кольца России, по Черноморскому побережью и на Байкал, в Ростовскую и Волгоградскую область, в Калмыкию и Удмуртию, по Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали и т.д.

В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.