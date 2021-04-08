Мэрия Екатеринбурга судится с лютеранами и мусульманами из-за денег

Иски рассмотрит Арбитражный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга судится с религиозными общинами из-за денег. Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, администрация подала иск к Евангелическо-лютеранской общине. Там речь идет о задолженности за земельный участок в размере 108 669 рублей.

А за неделю до этого мэрия подала в суд на Духовное управление мусульман Свердловской области. Администрация требует с организации 205 тысяч рублей.

- И в том и в другом случае речь идет о долге за аренду муниципальных земельных участков. В случае с мусульманами - на Шейнкмана, 18 на этом участке находится недостроенный объект. По второму - подробностей не знаю, - рассказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.