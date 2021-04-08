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Происшествия8 апреля 2021 8:57

На ВИЗе неизвестные похитили из двух магазинов технику и сигареты

Налетчиков разыскивает полиция
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Сообщение об ограблении магазина поступило в полицию рано утром

Сообщение об ограблении магазина поступило в полицию рано утром

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ВИЗе рано утром неизвестные проникли в «Пятерочку» и «RBT». Из супермаркета налетчики украли сигареты, а из магазина бытовой техники несколько ноутбуков и смартфонов.

- Сообщение о хищении из магазинов на улице Начдиева Васильева поступили в отдел полиции №8 ранним утром в 04:15 и 04:38 соответственно. По указанным адресам была направлена следственно-оперативная группа территориального УВД, - рассказали пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Сейчас полицейские устанавливают сумму причиненного магазинам ущерба и разыскивают злоумышленников.

Напомним, что в марте неизвестный ограбил магазин электроники в центре города. Вор разбил витрину и вынес из магазина три моноблока, три планшета и клавиатуру общей стоимостью 556 тысяч рублей. Подозреваемого в краже задержали спустя пять дней. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Криминал