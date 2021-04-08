ФСБ нагрянула с обысками в офис адвоката Сергея Колосовского

Колосовский защищал очкарика Рябухина и бывшего начальника СвЖД Миронова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ФСБ проводит обыски в офисе юридических фирм адвоката Сергея Колосовского. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Об этом «Комсомолке» рассказала юрист бюро Мария Кириллова.

- Обыски проходят, но силовики не показывают судебное решение, которое разрешает такие действия. С чем связан визит ФСБ нам неизвестно, - пояснила Мария Кириллова.

Дозвониться до Сергея Колосовского на момент публикации не удалось. Напомним, что адвокат представлял интересы очкарика Влада Рябухина и бывшего начальник Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Источник «Комсомолки» в силовых структурах сообщил, что уголовное дело расследуется в отношении фирмы, которую представляли адвокаты бюро. Но офис компании находится в том же здании, что и офис Колосовского.

- Речь идет об обналичке, возможно, адвокаты бюро помогали директорам фирмы уходить от платы налогов, - пояснил инсайдер «КП».