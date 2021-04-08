В центре Екатеринбурга мужчина разбил окно в трамвае и сбежал

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В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Луначарского накануне вечером остановился трамвай. В полицию поступила информация о том, что в общественном транспорте обнаружили подозрительный бесхозный предмет. Однако на месте оказалось, что трамвай встал совсем по другой причине. Причиной переполоха стало неосторожное обращение с окном. Информацию об этом подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых.

Окно оказалось разбито после того, как один из пассажиров попытался открыть форточку. Мужчина испугался и сбежал. В произошедшем сейчас разбирается полиция.

- Сообщение поступило в отдел полиции № 7 около 21:00 от диспетчера трамвайно-троллейбусного управления. На месте происшествия работали сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские опросили очевидцев и начали проверку.

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