На свердловчанина, устроившего дебош в самолете, завели второе уголовное дело

Мужчина не хотел покидать самолет, когда он приземлился в Кольцово и ударил сотрудника полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 43-летнего жителя Свердловской области, устроившего в феврале дебош в самолете, завели второе уголовное дело. Первое было возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Сейчас мужчину также обвиняют в преступлении по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство на воздушном транспорте, связанное с грубым нарушением общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу).

- В феврале 2021 года 43-летний житель Свердловской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна Airbus A-319, выполнявшего рейс по маршруту «Москва (Домодедово) - Екатеринбург (Кольцово)», пренебрегая правилами поведения пассажиров, нарушил общественный порядок, игнорируя при этом замечания экипажа воздушного судна, - рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Напомним, что когда пассажиры начали выходить из воздушного судна, мужчина не успокоился и продолжил буянить - по какой-то причине он не захотел прощаться с экипажем и покидать самолет. Тогда сотрудники аэропорта вызвали транспортную полицию. Когда они попросили свердловчанина успокоиться и пройти с ними, тот ударил полицейского в лицо.

Специалисты следственного управления на транспорте осмотрели место происшествия, допросили сотрудников транспортной полиции, представителя авиакомпании и очевидцев, а также провели судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в марте, жительница Екатеринбурга в Кольцово пнула полицейского в живот. Женщина, находясь в зале вылета международного сектора Кольцово достала бутылку с алкоголем. Это заметили сотрудники аэропорта и подошли к ней. Между ними завязалась словесная перепалка. Из-за конфликта был вызван наряд полиции, который доставил ее в дежурную часть Кольцово.