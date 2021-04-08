Сегодня без зонтика из дома лучше не выходить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро в Екатеринбурге выдалось хмурое и дождливое. И, по прогнозам синоптиков, такая погода будет в столице Урала весь день - дождь закончится только к вечеру. Поэтому не забывайте зонтики, выходя из дома.

Температура воздуха при этом будет довольно комфортная. Синоптики Уральского гидрометцентра обещают, что сегодня, в четверг, 8 апреля, днем воздух прогреется до +5,+7 градусов.

Дождливую погоду екатеринбуржцам придется терпеть не долго - завтра, в пятницу, 9 апреля, по прогнозам синоптиков, дождь уже не ожидается. Поэтому зонтики можно будет оставить дома. Кроме того, можно будет убрать теплые куртки и шарфы - ожидается, что днем столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов. А в последующие дни будет еще теплее.

- В предстоящие выходные дни и в первой половине следующей недели погоду определит усиливающийся антициклон, атмосферное давление значительно повысится, - рассказала главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, на следующей неделе ожидается преимущественно сухая малооблачная погода, тепло будет нарастать: температура воздуха в период с 10 по 15 апреля ожидается ночью +4,-1, днем +13, +18 градусов.