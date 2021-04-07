В Екатеринбурге суд рассмотрит дело налетчика, ограбившего с молотком салон сотовой связи

Разбойнику грозит до 10 лет лишения свободы. До решения суда его заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в суд передали уголовное дело, по материалам которого местного жителя обвиняют в разбойном нападении на салон сотовой связи. Все случилось 16 марта. Преступник пришел в магазин и спросил у продавца, сколько стоит самый дорогой телефон. Затем события развивались стремительно. Неожиданно мужчина достал из рюкзака молоток и разбил одну из витрин, где стояли коробки с гаджетами. Поняв, что упаковки пустые, парень в ярости стал угрожать консультанту, после чего тот отдал ему смартфон.

- После этого мужчина вышел из помещения и поспешил скрыться, однако продавец запомнил направление, в котором скрылся нападавший. Через несколько минут прибыла группа быстрого реагирования ЧОП, которая задержала обвиняемого по приметам, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Налетчиком оказался 36-летний мужчина, которого неоднократно судили по аналогичным статьям. Сумма ущерба, причиненного салону связи, составила порядка 40 тысяч рублей. Разбойнику грозит до 10 лет лишения свободы. До решения суда его заключили под стражу.