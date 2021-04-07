В Нижнем Тагиле «Водоканал» оштрафовали за сброс сточных вод в местную реку

Организация нарушила требования законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования Фото: Аца КОШТЭ

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района оштрафовала ООО «Водоканал-НТ» за сброс сточных вод в реку Тагил. Ведомство считает, что организация нарушила требования законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. Выяснилось, что в марте 2018 года «Водоканал-НТ» получил разрешение на пользование объектом.

- В ходе проверки установлено, что ООО «Водоканал-НТ» на системной основе с ноября по декабрь 2020 года допускалось превышение допустимых параметров сбрасываемых сточных вод, что следует из содержания пяти протоколов лабораторных испытаний отобранных проб в указанный период, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве возбудили административное дело по статье «Нарушение правил водопользования при заборе воды и при сбросе сточных вод в водные объекты». Предприятие оштрафовали на 80 тысяч рублей, а его руководитель – на 10 тысяч рублей.