В Лесном оштрафовали мужчину, который выращивал коноплю в гараже

В суде мужчину признали виновным в хранении запрещенных веществ без цели сбыта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном 38-летний местный житель получил штраф за хранение наркотиков. Его задержали 9 января этого года во время рейда. Полицейские разыскивали всех, кто как-то причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. В ходе обысков в квартире нашли несколько пакетиков с неизвестным веществом. Экспертиза определила, что это конопля массой более 24 граммов.

- Подозреваемый приобрел семена конопли, вырастил растения в собственной квартире, а затем использовал их для личного употребления. Гражданин, зарегистрированный и проживающий в городе Лесной, работает на одном из предприятий города, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В суде мужчину признали виновным в хранении запрещенных веществ без цели сбыта. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.