Авария двух легковушек и автобуса в Тагиле попала на видео

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле женщина за рулем Hyundai столкнулась с ВАЗ, после чего ее отбросило на пассажирский автобус. Сотрудникам ГИБДД она рассказала, что была уверена в том, что успеет проскочить через перекресток.

- Следуя по Юности на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора в сторону Ленинградского проспекта водитель не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение. После этого Hyundai развернуло и он столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался сзади в попутном направлении, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Момент столкновения попал на видео. К счастью, никто не погиб.