Организаторы международного форума «Sportaccord» в Екатеринбурге определились с датой проведения

Фото: пресс-служба саммита «Sportaccord»

Организаторы всемирного саммита «Sportaccord», который должен состояться в Екатеринбурге, определились с датой мероприятия. Планируется, что форум пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года. Из-за пандемии международный фестиваль не состоится 25 мая, как предполагалось изначально. Проведение осенью обеспечит безопасность участников и гостей саммита.

- Мы безмерно благодарны за совместную поддержку нашим друзьям в Екатеринбурге, Свердловской области и Российской Федерации, - сообщил президент «Sportaccord» .

По его словам, перенос форума на более поздний срок обеспечит больше времени на качественную подготовку, а также даст возможность лучше спланировать все мероприятия. Предположительно, что площадкой для саммита станет территория МВЦ «ЭКСПО». Ранее сообщалось, что мероприятие может посетить президент России Владимир Путин.