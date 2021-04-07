В Нижнем Тагиле сразу две женщины стали жертвами телефонных мошенников

Сейчас в полиции проводят проверку по факту случившегося Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сразу две женщины за один день стали жертвами телефонных мошенников. Сначала в полицию обратилась 24-тетняя девушка, которая рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера и рассказали, что в данный момент на ее имя оформляют кредит в Екатеринбурге. Как только она заверила, что никаких подобных действий не совершала, пострадавшей тут же предложили отменить заявку и продиктовать номер своей карты. После проделанных действий тагильчанка лишилась 250 тысяч рублей.

- В аналогичную ситуацию попала 44-летняя жительница района Красный Камень. После беседы с мужчиной, представившимся сотрудником банка, женщина лишилась 330 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сейчас в полиции проводят проверку по факту случившегося. Сыщики пытаются вычислить, кому конкретно были переведены деньги.