10 апреля в детских садах Екатеринбурга пройдет единый день открытых дверей

В будущем учебном году в детских садах сформируют больше 22 тысяч мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 10 апреля пройдет традиционный день открытых дверей в детских садах города. Мероприятие проведут для родителей, которые поведут своих малышей в садик в 2021-2022 учебному году. Планируется, что встреча пройдет в онлайн-формате с 10:00 до 13:00. В это время мамы и папы смогут ознакомиться с программой дошкольных учреждений.

- Каждая организация проведет для родителей консультации и ответит на вопросы по комплектованию детских садов на следующий учебный год. С программой мероприятия конкретного детского сада можно ознакомиться на сайте образовательной организации, - уточняют в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что в будущем учебном году в детских садах сформируют больше 22 тысяч мест для воспитанников в возрасте от года до семи лет.