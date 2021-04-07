Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

ВТБ начинает выдавать автокредиты самозанятым гражданам. Клиенты смогут получить по двум документам до 1,5 млн рублей для покупки автомобиля у дилера или физического лица. Ставка по кредиту будет зависеть от выбора программы банка и составит от 5,5%.

Для того чтобы получить 1,5 млн руб. для покупки автомобиля, клиенту необходимо быть зарегистрированным на портале Федеральной налоговой службы, а также больше трех месяцев находиться в статусе самозанятого. Минимальный первоначальный взнос по кредиту - от 20%. Из документов потребуются только паспорт или водительское удостоверение, также банк попросит указать номер ИНН физического лица. Подтверждение занятости и доходов не потребуется.

В рамках программ ВТБ можно приобрести как новый автомобиль, так и с пробегом, в том числе отечественной марки. Заявку на автокредит можно оформить в любом из дилерских центров-партнеров банка или офисе ВТБ. Также можно купить автомобиль с пробегом у прежнего владельца – физического лица, без участия дилера, в этом случае заявка на автокредит оформляется в офисе банка.

- ВТБ стратегически нацелен на расширение числа клиентских сегментов, поэтому мы решили обеспечить возможность покупки машины в автокредит и самозанятым гражданам. По оценкам рынка, в настоящее время в России более 2 млн человек работают на себя без наемных сотрудников, и ежедневно к этому числу прибавляется порядка 5 тысяч человек. При этом одной из самых востребованных профессий у самозанятых является водители такси. Поэтому мы предлагаем таким клиентам одни из самых выгодных условий на рынке. Рассчитываем, что до конца этого года автокредит в ВТБ смогут получить порядка двух тысяч самозанятых граждан, – комментирует Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ.

Самозанятые могут оформить в ВТБ автокредит на срок до 5 лет. Максимально возможная сумма кредита может составлять до 1,5 млн рублей. Подтверждение занятости и доходов не потребуется.

ВТБ – один из лидеров автокредитования. За январь и февраль 2021 года банк выдал более 14 тысяч кредитов на сумму свыше 15 млрд рублей, что на 20% больше по числу и более чем на 60% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Объем портфеля на 1 марта превысил 117 млрд рублей.