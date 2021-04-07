В Нижнем Тагиле водитель Газели сбил пенсионерку

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле около 11:00 часов на улице Красноармейская водитель Газели сбил 67-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

- Водитель автомобиля Газ (мужчина 1966 года рождения) допустил наезд на женщину, следуя по улице Ломоносова в сторону улицы Островского в прямом направлении, у дома № 45 по улице Красноармейская, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Женщину на скорой увезли в больницу. Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей лица и, оказав помощь, отпустили домой.

Известно, что за рулем Газели находился мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 30 лет. В течение последнего года водитель уже был замечен за нарушениями ПДД и два раза привлекался к административной ответственности. Кроме того, водителя проверили на опьянение, он оказался трезв. Инспекторам он объяснил, что сбил пенсионерку, когда завершал проезд регулируемого перекрестка.