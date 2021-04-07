Железнодорожный разъезд 132 км вблизи Алапаевска получил новое название

Фото: предоставлено СвЖД

Разъезд – это участок на однопутной железнодорожной линии, предназначенный для пропуска и обгона поездов. Также на железнодорожных разъездах осуществляется посадка и высадка пассажиров, а в некоторых случаях погрузка-выгрузка небольших объемов грузов. Разъезды имеют несколько путей, пассажирское здание с помещением для дежурного по станции и платформы для посадки и высадки пассажиров.

Всего в границах СвЖД насчитывается около 200 железнодорожных пунктов, имеющих в названии только цифровое обозначение.

Фото: предоставлено СвЖД

Железнодорожный разъезд 132-й км участка Алапаевск – Егоршино Свердловской железной дороги получил новое название. Он переименован в разъезд Зыряновский, поскольку неподалеку находится поселок Зыряновский. Новое название железнодорожного объекта согласовано с администрацией муниципального образования «Город Алапаевск», на территории которого он расположен.

Напомним, Свердловская магистраль в прошлом году выступила с инициативой переименовать железнодорожные пункты (разъезды, остановочные пункты, блок-посты), имеющие только цифровое обозначение километра, на котором они расположены. С новыми названиями эти объекты станут хорошими ориентирами для любителей внутреннего туризма, сделают карту СвЖД более интересной и познавательной.

В 2020 году новые наименования получили восемь разъездов. При выборе вариантов названий железнодорожники учитывали привязку к географическим объектам и населенным пунктам, изучали исторические и культурные достопримечательности региона, консультировались с местными жителями, любителями путешествий и истории, краеведами. Например, пост 313 км, расположенный в городе Кушва, получил название Заводской, потому что находится между двумя заводами. Обгонный пункт №46 на участке Войновка – Называевская был переименован в Обгонный пункт Восточный, так как является восточной границей Свердловской железной дороги.