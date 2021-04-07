Просроченный желатин был изъят из оборота как только Россельхознадзор заметил нарушение Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Перекресток» закупил в магазины Екатеринбурга просроченный желатин. Об этом рассказали в пресс-службе Управлением Россельхознадзора по Свердловской области. О поставке продукции с истекшим сроком годности стало известно во время мониторинга специалистами ведомства системы для электронной сертификации грузов ФГИС «Меркурий».

- 27 марта 2021 года АО «Торговый Дом «Перекресток» совершило поставку в свои филиалы в Екатеринбурге свиного пищевого желатина, срок годности которого истек 13 марта 2021 года. Благодаря анализу, проведенному сотрудниками Управления Россельхознадзора в системе «Меркурий», нарушение было выявлено, желатин изъят из оборота, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что при повторном нарушении в отношении АО «Торговый Дом «Перекресток» будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Поставщику направлено предупреждение о недопустимости нарушений.