Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Екатеринбурге четвертый день идут поиски 47-летней Савлиной Натальи Викторовны. Женщина вышла из дома по адресу Народной Воли, 25 утром 4 апреля и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Тревогу забил отец Натальи. Он обратился к волонтерам поискового отряда и в полицию.

- 4 апреля в дневное время около 16.00 в отдел полиции № 5 за помощью обратился местный житель 1949 года рождения. В настоящее время сотрудники полиции предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей женщины, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: темно-русые

Была одета: красный пуховик, черные штаны, черные сапоги.

Если вы знаете где может находиться Наталья, сообщите инфоргу поиска в «Лиза Алерт» Анастасия +79506396666 или в органы внутренних дел по телефонам 8(343)356-42-05 или 02 (102 по мобильному).