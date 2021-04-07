В Екатеринбурге задержали активистку, устанавливавшую таблички в память о жертвах репрессий

Анне Пастуховой дали возможность закончить установку памятных табличек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала активистку Анну Пастухову. Это произошло сразу после того, как она закончила установку табличек в рамках акции «Последний адрес». Акция посвящена жертвам репрессий сталинских времен.

Таблички устанавливали на дома, где жили репрессированные.

- Задержание было связано с участием Анны в акциях протеста 31 января, - рассказала «КП координатор проекта «Последний адрес» Елена Шукаева.

Напомним, 31 января в Екатеринбурге, как и в других крупных городах России, проходили несогласованные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который в то время находился в московском СИЗО.

- Нам дали закончить акцию, а потом Анну задержали. Увезли в 11-й отдел полиции, - уточнила Елена Шукаева.

На табличках указаны имена и фамилии репрессированных людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом же отделе сейчас находится и адвокат Роман Качанов, который будет представлять интересы задержанной активистки.