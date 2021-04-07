Tele2 открывает новый розничный салон в ТРЦ «Карнавал»

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 приглашает поучаствовать в розыгрыше подарков и насладиться ароматным кофе в дни праздничного открытия салона.

Новый салон в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге располагается на первом этаже. С 9 по 23 апреля каждый посетитель может совершить покупку на сумму от 500 рублей или подключиться к сети Tele2 в этом салоне и получить подарок на кассе, вытянув купон беспроигрышной лотереи. А по выходным 10-11 и 17-18 апреля с 14:00 до 17:00 Tele2 приглашает всех гостей торгового центра и угоститься капучино.

Tele2 стремится стать еще ближе к абонентам. Компания развивает собственную розницу в регионах, чтобы жители могли проконсультироваться или подключиться к оператору связи рядом с домом и местом работы.