Екатеринбуржцы заметили крысу, добывающую себе пропитание в киоске с самсой

В Екатеринбурге крыса забралась в киоск с самсой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы сняли на видео крысу, которая залезла в киоск с самсой, чтобы добыть себе пропитание. Судя по кадрам, торговая точка, в которую залез грызун, закрыта. Но горожане говорят, что видят крыс в подобных заведениях не в первый раз.

- Такая самса на пионерке. Такого же повара видел в шаурме на Данила Зверева. Там мне сказали это норма. Приятного аппетита, - написал подписчик группы ВКонтакте «Черный список Екатеринбург», где опубликовали видео.

В начале апреля Роспотребнадор Свердловской области рассказал, что тем временем заселенность объектов крысами и мышами в регионе снизилась 26,4%. Также в ведомстве напомнили, что грызуны являются переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний - часто смертельных для человека и обратили внимание на то, что нельзя употреблять в пищу продукты, поврежденные грызунами.