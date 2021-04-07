Гигантский арт-медведь Гриша переехал к «Салюту»

Гриша начал путешествовать по городу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гигантский белый арт-медведь по имени Гриша переехал от «Ельцин Центра» к «Салюту». Возле улицы Бориса Ельцина, 3 мишка простоял больше шести месяцев. Место согласовывали с художником Андреем Бартеневым, который сделал Гришу в рамках фестиваля паблик арта «ЧӦ».

- Какой бы удачной ни была эта площадка, мы понимаем, что всегда медведь там стоять не может. У этого пространства своя история: там проходят мероприятия, фестивали, иногда стоят скульптуры и даже елка. Поэтому Гриша отправился в путешествие по городу и первая его точка здесь, на улицу Толмачева, 12 (между ул. Ленина, 36 и 38), - рассказали в Instagram фестиваля «ЧӦ».

Весит Гриша, между прочим, 1,5 тонны. Чтобы установить медведя у «Ельцин Центра», художнику и его помощникам потребовалось около суток. В этот раз времени ушло меньше. Вчера вечером мишку разобрали и с помощью большого мощного крана переложили на фуру.

- Все детали зафиксировали, отвезли к Салюту, оградили пространство и начали установку также с краном. Собрали все уже на месте, - рассказали организаторы фестиваля.

В ближайшее время Грише планируют обновить краску, чтобы он был чистым, красивым и улыбчивым к новому летнему сезону.