Профессор одного из уральских вузов перевела телефонным мошенникам 1,3 миллиона рублей

Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Екатеринбурга обратилась 64-летняя профессор одного из уральских вузов. Женщина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что неизвестные хотят взломать принадлежащий ей банковский счет. После этого он убедил ее оформить в банке кредит на 1,3 миллиона рублей и перевести деньги на якобы защищенные счета.

- Потерпевшую соединили с мужчиной, который представился Максимом Георгиевичем. Звонивший убедил женщину, что, по его данным, в банке работает сотрудник, который, возможно, связан с мошенниками, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Чтобы изобличить злоумышленника и защитить банковский счет потерпевшей екатеринбурженке, по словам мужчины, необходимо было оформить в кредитной организации займ, а полученные деньги перевести на страховые ячейки, с которых впоследствии ее кредит будет автоматически погашен.

Когда звонки прекратились, женщине пришло сообщение об открытии в банке временной ячейки и о ее закрытии с неизвестного мобильного номера. Тогда екатеринбурженка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. Мошенников сейчас разыскивают.

Напомним, что недавно телефонные мошенники украли 4,2 миллиона рублей у 45-летнего доцента. По данным «КП-Екатеринбург» жертвой кибер-преступников стал преподаватель Уральского государственного университета путей сообщений (УрГУПС).