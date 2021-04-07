Свердловские летающие лыжники завоевали пять наград на чемпионатах России

Екатеринбуржец Самир Мастиев в индивидуальном старте среди мужчин на соревнованиях по лыжному двоеборью занял второе место Фото: департамент информполитики

Летающие лыжники из Свердловской области завоевали пять наград на чемпионатах России. Соревнования прошли в Нижнем Тагиле и Чайковском (Пермский край).

В Нижнем Тагиле на соревнованиях по лыжному двоеборью екатеринбуржец Самир Мастиев в индивидуальном старте среди мужчин занял второе место, уступив всего три десятых секунды лидеру сборной России москвичу Вячеславу Баркову. В командных соревнованиях спортсмен из Екатеринбурга вместе с тагильчанином Максимом Кипиным также стали вторыми.

- Любопытно, что после прыжковой части уральцы занимали только десятое место. Но благодаря отличной гонке смогли опередить восемь команд. Не удалось догнать только лидеров - московский дуэт Александр Миланин и Вячеслав Барков, - рассказали в департаменте информационной политики.

В городе Чайковский, в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина сборная Свердловской области завоевала бронзовые награды сразу в трех дисциплинах. В женском старте отличился квартет уралочек из Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего Тагила.

Прокопьева Кристина из Нижнего Тагила вместе с командой заняла третье место в соревнованиях микстов Фото: департамент информполитики

В соревнованиях микстов команда Свердловской области полностью собранная из воспитанников спортшколы «Аист» из Нижнего Тагила заняла третье место. В мужском командном турнире на большом трамплине бронзу завоевали также спортсмены из Нижнего Тагила.