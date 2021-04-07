В Свердловской области стартует перепись населения

Переписчики начнут работу с отдаленных территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области завтра, 8 апреля, стартует перепись населения. Переписчики начнут работу с отдаленных территорий, а именно с поселка Островное Березовского городского округа. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

- Наш регион находится в числе первых в России, где переписчики начнут работу, - отметили в ведомстве.

Отдаленные и труднодоступные населенные пункты Свердловской области расположены в девяти муниципальных образованиях региона. Большинство из них находятся на севере области.

Напомним, что из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, Всероссийская перепись населения была перенесена с 2020 года на осень 2021 года, но в отдаленных территориях переписная кампания началась в этом месяце.