На Урале прокуратура подключилась к проверке соблюдения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны

Дом, в котором живет ветеран, построили еще в 1914 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Новая Ляля Свердловской области 95-летний ветеран Великой Отечественной войны живет в старом разваливающемся доме и пытается добиться от властей переезда в новое жилье. Накануне к ситуации подключился следственный комитет. Кроме того проверку соблюдения жилищных прав ветерана начала прокуратура.

По данным ведомства, администрация Новолялинского городского округа в 2006, в 2009, в 2016, 2018, 2019 годах, предлагала ветерану и его жене благоустроенные квартиры в Доме ветеранов. Однако пенсионер отказался от предложенного жилья и продолжил стоять в очереди на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда.

- Дом ветеранов представляет собой пятиэтажное благоустроенное здание, в котором части квартир присвоен статус специализированного фонда. Его работники оказывают социально-бытовые услуги гражданам: обеспечивают продуктами питания, медикаментами, осуществляют прием белья и вещей в прачечную, - объяснили в пресс-службе прокуратуры.

Также известно, что администрация города возместит ветерану затраты на капитальный ремонт печи в доме, где он в настоящее время проживает с женой. Тем не менее, прокуратура оценит действия администрации по предоставлению положенных законом мер социальной поддержки ветерану Великой Отечественной войны.

- В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению жилищных прав ветерана войны, в том числе в части предоставления жилого помещения, отвечающего требованиям благоустройства. Кроме того, будет проверено техническое состояние дома, в котором ветеран войны проживает в настоящее время, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве также отметили, что пожилой мужчина, о котором идет речь, относится к числу ветеранов проходивших военную службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, поэтому по закону может получить социальную помощь, отличающуюся от помощи иным участникам Великой Отечественной войны, проходившим службу в воинских частях, входивших в состав действующей армии.