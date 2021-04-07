На рекультивацию мусорного полигона под Екатеринбургом потратят 501,5 миллионов рублей

На территории полигона планируется захоронить все отходы и посеять многолетние травы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рекультивацию Широкореченского полигона твердых бытовых отходов под Екатеринбургом потратят 501,5 миллионов рублей. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте администрации города.

На территории полигона планируется захоронить все отходы и посеять многолетние травы. Кроме того, запланировано восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым и разрешенным использованием, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Из федерального бюджета на рекультивацию полигона будет выделено 307,5 миллионов рублей, из областного - 143,6 миллионов, из муниципального - 56 миллионов. Подрядчика, который займется работами, должен найти Комитет по экологии и природопользованию Екатеринбурга. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что полигон на Шир