В Екатеринбурге на Октябрьской площади сгорела иномарка

Пожарные потушили огонь за две минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Октябрьской площади сегодня, 7 апреля, в четыре утра, сгорел Ford Fiesta. По данным МЧС, площадь пожара составила два квадратных метра. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Пламя потушили за две минуты. Огонь повредил моторный отсек и салон легкового автомобиля

В МЧС Свердловской области напоминают, что каждый водитель должен иметь в машине первичные средства пожаротушения: огнетушитель, лопату, лом, емкость с водой или пустую, чтобы было чем зачерпнуть песок или воду, а также устойчивый к огню материал, которым можно сбить пламя.

- Автомобилисту нужно взять за правило даже при отсутствии тревожных сигналов регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений. Не производить сварочные и кузнечные работы в непосредственной близости от горючих жидкостей и при открытом топливном баке, - напоминают в МЧС.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщить о случившемся по телефону 101 или на единый телефон вызова экстренных служб – 112 и покинуть опасную зону.