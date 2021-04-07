В Екатеринбурге составят новый контракт для строительства развязки у «Калины»

Закончить строительство развязки у Калины должны к 31 декабря 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга решили, что новый договор с подрядчиком на строительство развязки у «Калины» будет заключать Управление капитального строительства города, а не мэрия, как было раньше. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города. Напомним, что ранее городские власти отменили конкурс на поиск подрядчика, чтобы скорректировать пакет документации.

Согласно постановлению, стоимость строительства составит чуть больше 6,4 миллиардов рублей. Закончить строительство развязки должны к 31 декабря 2024 года. Сейчас Управление капитального строительства Екатеринбурга должно составить новый конкурс на поиск подрядчика.

Планируется, что после строительства развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом появится восемь съездов, которые обеспечат беспрерывное движение транспорта.