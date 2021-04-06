На Урале мужчина пытался отправить в Армению запчасти для танка

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.

На Урале мужчина пытался отправить запчасти танкового стабилизатора в Армению через курьерскую службу. Необычную находку нашли на таможне. В посылке обнаружили 37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора. Уралец предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на вывоз. Также он закрасил номера, по которым можно было выявить изделие.

- Изъятые стабилизаторы устанавливаются в военной технике, в том числе в танках Т-72. По информации завода-изготовителя, данный товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и запрещен к свободной продаже, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда боеприпасов и иного вооружения». Мужчине грозит лишение свободы до семи лет и штраф до миллиона рублей.