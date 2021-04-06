В Екатеринбурге парень нашел телефон и перевел деньги с карты, привязанной к гаджету

История началась 31 марта, когда в полицию обратился 33-летний мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 21-летнего парня, которого подозревают в краже денег с банковской карты. История началась 31 марта, когда в полицию обратился 33-летний мужчина, он рассказал, что накануне потерял мобильный телефон, к которому была привязана карта. Когда он восстановил сим-карту, выяснилось, что с его счета пропали 17 тысяч рублей. Сыщики оперативно выяснили личность потенциального преступника. Им оказался безработный и ранее не судимый молодой человек.

- По предварительным данным, злоумышленник, воспользовавшись чужим телефоном, из корыстных побуждений перевел на свой счет денежные средства потерпевшего, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит до шести лет тюрьмы.