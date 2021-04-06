На Урале следственный комитет проверит аварийный дом 95-летнего ветерана

Делом также заинтересовалась региональная прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области следственный комитет проведет проверку, чтобы разобраться в деле 95-летнего ветерана из Новой Ляли, который проживает в аварийном доме. Ведомству предстоит выяснить, действительно ли его жилищные права были нарушены. Сейчас опрашиваются члены семьи пожилого мужчины, а также местные чиновники. В ходе проверки выясняются все без исключения обстоятельства данной ситуации.

- Истребована и анализируется интересующая следствие документация по вопросу порядка и условий предоставления ветерану жилого помещения. По итогам проверки следственным комитетом будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Делом также заинтересовалась региональная прокуратура. По данным ведомства, дом ветерана построили еще в 1914 году.